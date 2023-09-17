Карлос Сайнс: сегодня этой победой будет гордиться вся Италия!

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после победы на Гран-при в Сингапуре.

«Невероятный уик-энд! Я хочу поблагодарить всю команду за огромные усилия, которые они приложили, чтобы одержать победу после непростого начала. Мы сделали всё, что было нужно, чтобы привезти домой этот результат, которым, я уверен, сегодня будет гордиться вся Италия», - цитирует Сайнса Sky Sports.

Благодаря этой победе испанец поднялся на пятое место в личном зачёте, набрав 142 очка. В Кубке Конструкторов «Феррари» приблизилась к идущему вторым «Мерседесу». У «Скудерии» 265 баллов, у немецкой команды – 289.