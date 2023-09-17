ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карлос Сайнс: сегодня этой победой будет гордиться вся Италия!

Пилот «Феррари» прервали гегемонию «Ред Булл».
17 сентября 2023 19:18
автор: Тимур Пацюк

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после победы на Гран-при в Сингапуре.

«Невероятный уик-энд! Я хочу поблагодарить всю команду за огромные усилия, которые они приложили, чтобы одержать победу после непростого начала. Мы сделали всё, что было нужно, чтобы привезти домой этот результат, которым, я уверен, сегодня будет гордиться вся Италия», - цитирует Сайнса Sky Sports.

Благодаря этой победе испанец поднялся на пятое место в личном зачёте, набрав 142 очка. В Кубке Конструкторов «Феррари» приблизилась к идущему вторым «Мерседесу». У «Скудерии» 265 баллов, у немецкой команды – 289.

источник: Sky Sports
«Ред Булл» проиграл впервые в сезоне Формулы-1
Завершилась серия из 15 побед кряду.
17.09.2023 17:26
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура
Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура
В Марина-Бэй сошли 4 машины.
17.09.2023 16:57
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
Пилот «Астон Мартин» Алонсо предложил ввести квалификации с одной попыткой на городских трассах
Современный формат введён в 2006 году.
17.09.2023 14:37
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Гуаньюй Чжоу начнёт Гран-при Сингапура с пит-лейна
На машине гонщика заменили силовую установку.
17.09.2023 12:57
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
Карлос Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
Расселл — второй, Леклер — третий.
16.09.2023 17:41
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Сайнс стал лучшим в третьей практике на Гран-при Сингапура
Гонка состоится в воскресенье, 17 сентября.
16.09.2023 14:56
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Хельмут Марко верит, что Масса получит титул чемпиона Формулы-1 2008 года
Бразилец 41 раз поднимался на подиум.
16.09.2023 13:04
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Сайнс стал лучшим во второй тренировке Гран-при Сингапура, Леклер - второй, Ферстаппен - восьмой
У «Ред Булл» есть проблемы с темпом.
15.09.2023 17:03
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гуаньюй Чжоу продлил контракт с «Альфа Ромео» до конца 2024 года
Состав команды не изменится.
14.09.2023 13:06
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.