«Один титул завоеван нечестно». Журналист назвал Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом

Популярный журналист Роджер Бенуа высказал мнение о том, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер завоевал свой первый титул чемпиона мира Формулы-1 нечестно.

В последнем Гран-при сезона-1994 немецкий пилот врезался в барьеры и практически потерял шансы на победу в гонке. В дальнейшем он продолжил заезд и врезался в своего единственного конкурента в борьбе за титул чемпиона мира Деймона Хилла, вследствие чего оба гонщика сошли с дистанции. Так как пилот «Уильямса» не набрал очков, Михаэль Шумахер впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Будучи шестикратным чемпионом мира, Михаэль определённо входит в топ-5. Шестикратный чемпион мира? Конечно, я знаю, что он семь раз становился чемпионом мира. Но титул 1994 года у него следовало бы отнять, так как он выиграл его только из-за своего фола на Деймоне Хилле», — цитирует Бенуа Blick.