Фернандо Алонсо: самый большой страх для меня – не добиться успеха и не победить

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своём самом большом страхе.

«Самый большой страх для меня – не добиться успеха и не победить. За мной в команде находятся 750 человек, которые создают лучшую машину, какую только возможно. Поэтому мой самый сильный страх заключается в том, чтобы не дать людям того, чего они от меня ждут», — цитирует Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Алонсо – двукратный чемпион мира в «Формуле-1». В нынешнем сезоне 42-летний гонщик занимает четвёртое место в общем зачёте, набрав 170 очков.