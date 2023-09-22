Ферстаппен показал лучшее время в первых двух свободных заездах в Японии

Двукратный чемпион в гонках «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл обе практики в рамках Гран-при Японии.

Сначала представитель «Ред Булла» показал лучший результат во время первой тренировочной сессии (1.31.647), а затем улучшил собственное время во время вторых заездов (1.30.688).

В первом случае вслед за ним финишировали Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Во время второй практики испанца на второй строчке сменил Шарль Леклер.

Напомним, что Ферстаппен является действующим обладателем титула и лидером текущего сезона.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.688.

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0.320.

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0.464.

4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — +0.549.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.640.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +0.804.

7. Александер Албон («Уильямс») — +0.867.

8. Оскар Пиастри («Макларен») — +0.974.

9. Серхио Перес («Ред Булл») — +1.022.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +1.051.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.083.

12. Эстебан Окон («Альпин») — +1.106.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1.109

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1.141.

15. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — +1.453.

16. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») — +1.477.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.481.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») — +1.490.

19. Пьер Гасли («Альпин») — +1.491.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — +1.632.