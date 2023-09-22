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ФИА отклонила заявку бывшей команды Мазепина на место в чемпионате Формулы-1

При этом заявка «Андретти» была одобрена.
ФИА отклонила заявку бывшей команды Мазепина на место в чемпионате Формулы-1
22 сентября 2023 18:40
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Международная автомобильная федерация (ФИА) отклонила заявки трёх команд на право войти в число участников чемпионата Формулы-1 в 2026 году. Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, одобрение не получили команды «Родин Карлин», LKYSUNZ и «Хайтек». «Хайтек» знаком российским болельщикам автоспорта по выступлениям в составе коллектива Никиты Мазепина во времена его участия в чемпионатах Формулы-2 и Европейской Формулы-3.

Ранее командой «Хайтек» владел отец Никиты, российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, однако в марте 2022 года Мазепин - старший продал свой пакет акций Оливеру Оаксу.

В июле 2023 года стало известно, что за проектом «Хайтека» в Формуле-1 стоят инвестиции казахского бизнесмена Владимира Кима.

Несмотря на приличное финансовое обеспечение, ФИА отклонила заявку «Хайтека», наряду с двумя конкурентами.

При этом заявка одной из самых перспективных команд, «Андретти», была одобрена. «Андретти», основанная Майклом Андретти, сыном чемпиона Формулы-1 Марио Андретти, перед подачей заявки заручилась поддержкой «Кадиллак».

Примечательно, что, несмотря на поддержку североамериканского концерна, у «Андретти» был заключён контракт на поставку двигателей с «Альпин», однако на минувшей неделе стало известно, что команда, фактически осталась без поставщиков моторов - контракт был расторгнут.

Теперь «Андретти» предстоит получить одобрение от руководства Формулы-1, и сделать это будет непросто - в Liberty Media неоднократно намекали, что не хотели бы видеть в чемпионате новых участников. Во многом это вызвано и тем, что командам придётся перераспределить доходы от участия в чемпионате на 11 коллективов, а не на десять, как это делается сейчас.

Так, нампример, во времена владения Формулой-1 Берни Экклстоуном, команды вне топ-109 Кубка конструкторов вообще не получали денег от доходов с продажи прав телетрансляций.

Пока неизвестно, приведёт ли одобрение ФИА к появлению в пелотоне 11-й команды, однако, в случае, если в Формуле-1 решатся дать «зелёный свет» американскому коллективу, дебют «Андретти» в чемпионате мира может состояться уже в 2026 году.

источник: Motorsport.com
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