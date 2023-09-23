Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов показал лучший результат в третьей практике на Гран-при Японии.

Результат лучшего круга 25-летнего гонщика составил 1 минуты и 30,267 секунды.

Вторым в заключительной сессии свободных заездов стал гонщик »Макларена» Ландо Норрис (+0,240). Замкнул тройку его напарник по команде Оскар Пиастри (+0,288).

Идущий вторым в таблице чемпионата Серхио Перес «Ред Булл» показал 11-й результат (+1,396), располагающийся на третьей строчке Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал 16-м (+2,052).

Отметим, что в 9:00 по московскому времени состоится квалификация Гран-при Японии.