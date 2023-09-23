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Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Японии

Гонка на «Автодроме Сузука» пройдет в воскресенье, 24 сентября.
Ферстаппен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на Гран-при Японии
23 сентября 2023 08:22
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов показал лучший результат в третьей практике на Гран-при Японии.

Результат лучшего круга 25-летнего гонщика составил 1 минуты и 30,267 секунды.

Вторым в заключительной сессии свободных заездов стал гонщик »Макларена» Ландо Норрис (+0,240). Замкнул тройку его напарник по команде Оскар Пиастри (+0,288).

Идущий вторым в таблице чемпионата Серхио Перес «Ред Булл» показал 11-й результат (+1,396), располагающийся на третьей строчке Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал 16-м (+2,052).

Отметим, что в 9:00 по московскому времени состоится квалификация Гран-при Японии.

источник: «Советский спорт»
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