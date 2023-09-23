«В квалификации атаковал на пределе». Ферстаппен - о завоевании поул-позишен на Гран-при Японии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевании поул-позишен в квалификации Гран-при Японии.

Отметим, что 25-летний гонщик показал лучшее время во всех трёх свободных тренировках.

«Для нашей команды уик-энд пока складывается отлично. В ходе квалификации я атаковал на пределе, и это было классно. На прогревочном круге понял, что всё будет в порядке. Конечно, всегда пытаешься отыграть по максимуму, но машина была в порядке, и нам удался сильный круг», — заявил Ферстаппен после завершения квалификации.

Добавим, что гонка Гран-при Японии пройдёт в воскресенье, 24 сентября. Начало запланировано на 8:00 по московскому времени.