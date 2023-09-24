«Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов 2023 года

«Ред Булл» досрочно оформил победу в командном зачёте Формулы-1 сезона-2023.
Это стало возможным благодаря сегодняшнему триумфу Макса Ферстаппена на Гран-при Японии. Нидерландский пилот показал лучший результат, хотя его партнёр по команде Серхио Перес сошёл с дистанции.
Ближайшие преследователи – «Мерседес» и «Феррари» – потеряли математические шансы на чемпионство.
Добавим, что для «Ред Булл» это уже второй Кубок конструкторов подряд и шестой в истории.
Кубок конструкторов сезона-2023
1) «Ред Булл» - 622 очка;
2) «Мерседес» - 305 очков;
3) «Феррари» - 285 очков;
4) «Астон Мартин» - 221 очко;
5) «Макларен» - 172 очка.