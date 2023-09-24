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Ферстаппен прокомментировал завоевание «Ред Буллом» Кубка конструкторов

Нидерландский спортсмен является лидером личного зачёта.
24 сентября 2023 10:44
автор: Александр Поволоцкий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно результата гонки Гран-при Японии.

Напомним, что нидерландский гонщик стал лучшим на трассе в Сузуке. »Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов в текущем сезоне.

«Машина былa очень хороша на всех состaвах, мы выиграли Кубoк конструкторов и я горжусь всем, кто работает на траcсе и на базе. Поздрaвляю всю команду, у нас невeроятный год. На старте была небольшая пробуксoвка, но в остальном гонка прошла без особенных сложностей», — заявил Ферстаппен после гонки.

Отметим, что на пьедестал в Японии также поднялись два пилота «Макларена»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

источник: Чемпионат.com
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