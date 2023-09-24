Льюис Хэмилтон: я сражался как сумасшедший, чтобы обойти «Феррари», обновившую машину в этот уик-энд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Японии. Семикратный чемпион мира показал на автодроме в Сузуке пятый результат.

«Я выложился по максимуму, чтобы финишировать как можно выше и опередить «Феррари», которая обновила машину в этот уик-энд. Я сражался как сумасшедший и принёс «Мерседесу» максимально возможное количество очков. Они очень пригодятся нам в борьбе за второе место в Кубке конструкторов», - цитирует британца Sky Sports.

Напомним, победу в Японии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Следом расположились два представителя «Макларена»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри. «Быки» досрочно завоевали Кубок Конструкторов.