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Хорнер прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов.

Это случилось за шесть гонок до конца сезона.
24 сентября 2023 17:38
автор: Степан Шереметьев

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов.

«Просто потрясающая гонка для нас и просто потрясающий год. Это свидетельство силы этих ребят — всех мужчин и женщин на базе в Милтон-Кейнсе. Каждый вложил свою долю и проявил невероятные усилия, чтобы достичь таких результатов, которые мы показываем, и Макс в данный момент на другой планете», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Макс Ферстаппен вместе с командой празднует победу в Кубке конструкторов. «Ред Булл» оформил досрочный Кубок конструкторов. «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023 благодаря победе Макса Ферстаппена на «Гран-при Японии». Команда стала обладателем трофея во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

источник: Sky Sports
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