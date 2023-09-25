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Фанаты пошутили над Хэмилтоном, заказав гонщику тысячи энергетиков «Ред Булл»

Инцидент произошёл во время Гран-при Японии.
25 сентября 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 25 сентября, стало известно о том, что болельщики заказали тысячи энергетических напитков «Ред Булл» в гостиничный номер британского гонщика Льюиса Хэмилтона.

Во время Гран-при Японии во время интервью 38-летнего пилота «Мерседеса» в кадр телетрансляции попал штрих-код для оформления заказов на энергетический напиток. Отсканировав этот код, болельщики массово оформили заказы на семикратного чемпиона мира, на его партнера по команде Джорджа Расселла, а также на руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.

Соцсети Global247News сообщили о том, что из-за огромного потока заказов сотрудникам компании пришлось заменить штрих-код.

«Всё шло стабильно, но внезапно система заказов просто сошла с ума. На нас посыпались тысячи заказов на напитки «Ред Булл». Многие из них были оформлены на Льюиса, Джорджа Расселла и Тото Вольфа. Несмотря на то, что они являются нашими конкурентами, у нас есть запасы «Ред Булл» в баре, но они небольшие. Таким образом, мы не смогли выполнить все заказы», — цитирует подававшего напитки сотрудника Global247News.

Напомним, что за команду Red Bull в Формуле-1 выступает главный конкурент Хэмилтона — Макс Ферстаппен. Он и стал победителем Гран-при Японии. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал пятый результат.

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