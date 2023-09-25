Ральф Шумахер: думаю, Серхио Переса не будет в «Ред Булл» в 2024 году

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2023.

«Его положение — хуже не придумаешь. Команда работает изо всех сил, чтобы предоставить Серхио быструю машину, а он едет намного медленнее напарника и совершает глупые ошибки. Я думаю, он не будет выступать за «Ред Булл» в 2024 году», – приводит слова Шумахера F1-Insider.

Ранее Перес провалил Гран-при Японии, поучаствовав в двух авариях и получив два штрафа. В этой же гонке его напарник Макс Ферстаппен одержал 13-ю победу в нынешнем сезоне.