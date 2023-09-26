Женщина впервые за пять лет протестировала машину Формулы-1

Чемпионка Великобритании по картингу Джессика Хокинс стала первой женщиной за последние пять лет, протестировавшей болид Формулы-1.

Спортсменка проехала 26 кругов на болиде «Астон Мартин» образца сезона-2021 на трассе в Будапеште.

«Я действительно горжусь своим выступлением. Буду продолжать совершенствоваться. Хочу вдохновить других женщин следовать своей мечте, какой бы она ни была», - цитирует гонщицу пресс-служба команды.

Последней девушкой, садившейся за руль болида Формулы-1 была Татьяна Кальдерон в 2018 году. Тогда она провела тесты за рулём машины команды «Заубер».

Хокинс является амбассадором бренда «Астон Мартин». В нынешнем сезоне она выступает в британском чемпионате по турингу.