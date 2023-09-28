Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон объяснил, почему «Мерседес» не может догнать «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон объяснил, почему «Мерседес» не может догнать «Ред Булл» в Кубке конструкторов.

«Машина «Мерседес» изначально не была спроектирована для установки боковых понтонов – они поменяли концепцию, когда приехали в Монако. И это в некоторой степени, при всем уважении, топорная работа. Я думаю, команда сама бы это признала.

Машина не была спроектирована с нуля с расчётом на то, чтобы так выглядеть и так себя вести, поэтому они просто тушат пожар разными способами», - рассказал Дэвидсон в подкасте Sky Sports.

При этом эксперт добавил, что в следующем году у «Мерседес» есть шансы побороться за Кубок конструкторов, если «серебряные стрелы» учтут все ошибки.

Напомним, в текущем сезоне победа досрочно ушла «Ред Булл».