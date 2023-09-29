«Ред Булл» заменил вагон поезда в Чикаго на болид Формулы-1. Видео

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела маркетинговую акцию на улицах Чикаго.

Австрийская компания разместила настоящий болид Формулы-1 на специальном вагоне поезда, курсирующего по Чикаго.

Этот ход был сделан для привлечения людей на шоу-заезды «Ред Булл», которые состоятся сегодня, 29 сентября, на улицах Чикаго.

Напомним, в этом сезоне в США намечены три Гран-при Формулы-1 - Гран-при Майами, прошедший весной, а также Гран-при Америк и Гран-при Лас-Вегаса, которые пройдут в концовке сезона.

Кроме того, в нынешнем сезоне Чикаго впервые за несколько лет принимал у себя этап Кубка NASCAR, причём эта гонка впервые в истории чемпионата прошла на городской дорожной трассе. Победу в ней одержал трёхкратный чемпион австралийских Суперкаров Шейн ван Гисберген, также выступающий в австралийском чемпионате в составе команды «Ред Булл».