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«Ред Булл» заменил вагон поезда в Чикаго на болид Формулы-1. Видео

Целью было привлечение людей на шоу-заезды.
29 сентября 2023 16:03
автор: Александр Кожевников

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела маркетинговую акцию на улицах Чикаго.

Австрийская компания разместила настоящий болид Формулы-1 на специальном вагоне поезда, курсирующего по Чикаго.

Этот ход был сделан для привлечения людей на шоу-заезды «Ред Булл», которые состоятся сегодня, 29 сентября, на улицах Чикаго.

Напомним, в этом сезоне в США намечены три Гран-при Формулы-1 - Гран-при Майами, прошедший весной, а также Гран-при Америк и Гран-при Лас-Вегаса, которые пройдут в концовке сезона.

Кроме того, в нынешнем сезоне Чикаго впервые за несколько лет принимал у себя этап Кубка NASCAR, причём эта гонка впервые в истории чемпионата прошла на городской дорожной трассе. Победу в ней одержал трёхкратный чемпион австралийских Суперкаров Шейн ван Гисберген, также выступающий в австралийском чемпионате в составе команды «Ред Булл».

источник: «Советский спорт»
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