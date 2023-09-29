Флавио Бриаторе: мы должны поклониться выступлению Ферстаппена на Гран-при Японии

Бывший руководитель «Рено» в Формуле-1 Флавио Бриаторе лестно отозвался о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.

«На Сузуке мы снова убедились, насколько силён Ферстаппен. Видно, что он разозлился после провала в Сингапуре. Макс пилотировал феноменально, особенно в первой части трассы. В некоторых поворотах там перегрузка составляет 6G, как на реактивном истребителе. Это был настоящий день Ферстаппена. Мы должны поклониться выступлениям этого выдающегося гонщика», – цитирует Бриаторе издание Il Riformista.

Напомним, в активе нидерландского пилота 400 очков. У партнёра по команде Серхио Переса – 223 балла, мексиканец занимает вторую строчку. Уже на Гран-при Катара Ферстаппен имеет шанс досрочно завоевать третий подряд чемпионский титул.