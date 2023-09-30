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Джолион Палмер: гоночное мастерство Переса полностью пропало

Однако мексиканец вернулся на вторую строчку.
30 сентября 2023 09:05
автор: Тимур Пацюк

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер объяснил, в чём причина постоянных аварий гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

«Мы видели лучшее от Переса в боях колесо в колесо, будь то помощь товарищу по команде в 2021 году в боях с Хэмилтоном, его первая победа Сахире ещё в 2020 году, или даже сражения в гонках в этом сезоне, например, в Мельбурне. Но сейчас у нас была пара гонок, где гоночное мастерство Серхио полностью пропало, и это вызвало ажиотаж», - цитирует Палмера пресс-служба Формулы-1.

В личном зачёте мексиканский гонщик занимает второе место с 223 очками. Следом располагается пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (190). Лидером остаётся Макс Ферстаппен (400), который уже в Катаре может оформить чемпионский титул.

источник: Формула-1
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