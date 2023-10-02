Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал условие своего ухода из команды

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал условие, при котором он покинет «Скудерию».

«Если я перестану верить в проект, это будет означать, что настало время уйти. Но сейчас это не так. Я по-прежнему верю, что у нас всё получится, особенно с приходом такого руководителя, как Фредерик Вассёр. Я хочу побеждать, верю в «Феррари» и уверен, что команда развивается в правильном направлении», – цитирует монегаска RacingNews365.

В минувшем сезоне Шарль Леклер набрал 308 очков и занял второе место в личном зачёте. В сезоне-2023 у пилота «Феррари» пока 135 баллов и шестая строчка.