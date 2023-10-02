ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал условие своего ухода из команды

Пока до этого далеко.
02 октября 2023 08:20
автор: Тимур Пацюк

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал условие, при котором он покинет «Скудерию».

«Если я перестану верить в проект, это будет означать, что настало время уйти. Но сейчас это не так. Я по-прежнему верю, что у нас всё получится, особенно с приходом такого руководителя, как Фредерик Вассёр. Я хочу побеждать, верю в «Феррари» и уверен, что команда развивается в правильном направлении», – цитирует монегаска RacingNews365.

В минувшем сезоне Шарль Леклер набрал 308 очков и занял второе место в личном зачёте. В сезоне-2023 у пилота «Феррари» пока 135 баллов и шестая строчка.

источник: Racingnews365
Джолион Палмер: гоночное мастерство Переса полностью пропало
Однако мексиканец вернулся на вторую строчку.
30.09.2023 09:05
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
Флавио Бриаторе: мы должны поклониться выступлению Ферстаппена на Гран-при Японии
Макс ещё ближе к чемпионскому титулу.
29.09.2023 18:45
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
«Ред Булл» заменил вагон поезда в Чикаго на болид Формулы-1. Видео
Целью было привлечение людей на шоу-заезды.
29.09.2023 16:03
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон объяснил, почему «Мерседес» не может догнать «Ред Булл»
«Быки» уже завоевали Кубок конструкторов.
28.09.2023 19:21
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
Деймон Хилл: в «Ред Булл» хотят более сильного напарника для Макса Ферстаппена
Мнением чемпиона мира-1996.
28.09.2023 08:41
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Женщина впервые за пять лет протестировала машину Формулы-1
Чемпионка Великобритании по картингу села за руль машины «Астон Мартин».
26.09.2023 22:41
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Ральф Шумахер: думаю, Серхио Переса не будет в «Ред Булл» в 2024 году
Мексиканец провалил два этапа подряд.
25.09.2023 23:38
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Фанаты пошутили над Хэмилтоном, заказав гонщику тысячи энергетиков «Ред Булл»
Инцидент произошёл во время Гран-при Японии.
25.09.2023 11:28
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Хорнер прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов
Это случилось за шесть гонок до конца сезона.
24.09.2023 17:38
Формула-1
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.