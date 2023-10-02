Ферстаппен может превзойти ещё один рекорд Феттеля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может превзойти ещё один рекорд Себастьяна Феттеля. Это может случиться уже на этой неделе во время Гран-при Катара.

В сезоне-2011 Феттель пролидировал рекордные 739 кругов за один сезон. На счету Ферстаппена в 16 прошедших гонках текущего сезона 712 кругов. Если в Катаре Макс проведёт на первом месте хотя бы 28 из 57 кругов, то превзойдёт достижение своего предшественника в «Ред Булл».

Ранее нидерландский пилот выиграл десять Гран-при подряд. Предыдущий рекорд в 9 викторий принадлежал именно Феттелю.