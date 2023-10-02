Льюис Хэмилтон объяснил, почему у него нет детей в 38 лет

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объяснил, почему он пока не спешит завести свою семью.

«Дети? Не в данный момент. Нет. У меня нет на это времени – мне нравится быть дядей! На самом деле я еще не решил сделать этот большой шаг. У меня все ещё есть цели с гоночной машиной – и к этому все должно быть готово», – приводит слова Хэмилтона Blick.

Добавим, в нынешнем сезоне Хэмилтон идет на третьем месте в личном зачете «Формулы-1» В активе пилота «Мерседеса» 190 очков. Его опережают гонщики «Ред Булла» Серхио Перес (223) и Макс Ферстаппен (400).