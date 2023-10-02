Глава «Ред Булл» Хорнер оценил перспективы Ферстаппена выиграть восемь титулов чемпиона мира

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил возможности гонщика команды Макса Ферстаппена стать восьмикратным чемпионом мира Формулы-1, поставив тем самым рекорд по этому показателю.

В настоящий момент рекордсменом является британец Льюис Хэмилтон с семью трофеями.

«Путь до восьми титулов очень долгий. Не так много гонщиков имеют больше трёх титулов. Себастьян Феттель, Ален Прост, Хуан Мануэль Фанхио, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон. Макс войдёт в этот клуб избранных, когда выиграет свой третий титул. Но в целом он просто заядлый гонщик», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ферстаппен является победителем двух чемпионатов мира и в нынешнем сезоне лидирует в общем зачёте пилотов, имея в своём активе 400 очков.