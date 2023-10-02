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Никита Мазепин сообщил, что его не пускают в Европу из-за его гражданства

Гонщик сообщил о проблемах с перемещением.
02 октября 2023 21:28
автор: Степан Шереметьев

Российский гонщик Никита Мазепин, выступавший ранее в Формуле-1 за «Хаас», сообщил, что не может свободно передвигаться по Европе из-за своего гражданства.

«На данный момент Европа остаётся закрытой для меня. Мне разрешили въехать в Италию по национальной визе, но это было всё, что мне разрешили. Казалось бы, в современном мире путешествие должно быть намного быстрее, но ничего не поделаешь. Я как будто добираюсь туда пешком», — написал Мазепин в соцсети.

Мазепин выступал в Формуле-1 в составе американской команды «Хаас» в 2021 году.

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