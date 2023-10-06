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Макс Ферстаппен стал лучшим в тренировке Гран-при Катара

Уже завтра нидерландец может стать трёхкратным чемпионом мира.
06 октября 2023 17:36
автор: Александр Кожевников

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам первой и единственной тренировки Гран-при Катара. Ферстаппен прошёл свой круг на резине «софт» за 1.27,428.

Второй результат остался за гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, третьим - его напарник Шарль Леклер.

В пятёрку сильнейших по итогам тренировки также попали Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и Серхио Перес из «Ред Булл».

Напомним, этот уикенд проходит в формате спринта, так что уже сегодня вечером, в 20:00 по московскому времени, состоится квалификация к воскресной гонке.

источник: «Советский спорт»
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