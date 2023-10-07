Формула-1 продлит контракт с «Пирелли» до 2028 года

В паддоке Формулы-1 обсуждается следующий контракт гоночной серии с поставщиком шин. Согласно сообщению BBC, основным претендентом является действующий поставщик «Пирелли», существующий контракт с которой рассчитан до конца 2024 года.

Сообщается, что другим претендентом являлась японская компания «Бриджстоун», чью кандидатуру утвердила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Несмотря на давление, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выбрал заявку «Пирелли».

О сделке будет объявлено через несколько дней после Гран-при Катара. Формула-1 хочет совершить переход к новому техническому регламенту с привычным поставщиком шин, однако «Пирелли» настроена покинуть «Королевские гонки» после 2027 года.