Оксана Косаченко: Ферстаппен напоминает Шумахера в лучшие его годы

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм», прокомментировала третье подряд чемпионство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Нидерландский пилот смог завоевать титул в ходе спринта Гран-при Катара из-за схода партнёра по команде Серхио Переса.

«Не могу сказать, что Ферстаппен – мой любимый пилот, но он работает, как машина. Мне он сейчас напоминает Михаэля Шумахера в лучшие его годы, когда он просто штамповал одну за одной победы. Конечно, очень многое зависит от технического состояния автомобиля, от команды, от тактики. Здесь нечего говорить, они недосягаемы», — цитирует Косаченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, гонка Гран-при Катара намечена на завтра, 8 октября. Начало – в 20:00 мск.

Добавим, что Кубок конструкторов-2023 досрочно достался команде «Ред Булл».