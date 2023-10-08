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Макс Ферстаппен – о третьем титуле чемпиона «Формулы-1»: это фантастическое чувство

Нидерландец доминировал в сезоне-2023.
08 октября 2023 09:37
автор: Денис Владимиров

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание титула чемпиона «Формулы-1» в сезоне 2023 года.

26-летний спортсмен досрочно стал победителем сезона после второго места в спринтерской гонке в рамках Гран-при Катара, который проходит с 6 по 8 октября. Ферстаппен набрал 400 очков и стал недосягаемым для конкурентов за пять гонок до конца чемпионата. Он стал чемпионом мира в третий раз подряд.

«Это фантастическое чувство. Это был невероятный год. Было множество великолепных гонок, и я очень горд работой команды. Быть трёхкратным чемпионом мира – это невероятно. Мы продолжим бороться, делая всё, что в наших силах», – сказал Ферстаппен.

источник: «Советский спорт»
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