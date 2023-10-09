Марко назвал двух пилотов, которые могли бы бросить вызов Ферстаппену в одной команде

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу сложностей, с которыми сталкиваются товарищи Макса Ферстаппена по команде.

«Всем товарищам по команде Сенны тоже было более чем непросто. И Герхард Бергер может вам кое-что рассказать об этом. Я знаю только людей постарше, таких как Алонсо или Хэмилтон, которые могли противостоять ему», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Напомним, Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Катара в минувшие выходные.

При этом нидерладнский гонщик досрочно стало трёхкратным чемпионом мира уже в спринтерской гонке, финишировав вторым. ПРимечатльельно, что Ферстаппен выигрывал титулы на протяжении трёх сезонов подряд.