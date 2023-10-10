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Болид Фернандо Алонсо, на котором он завоевал 100-й подиум, пустили на чемоданы за 500 000 рублей

Не каждый сможет позволить себе такую роскошь.
10 октября 2023 22:58
автор: Тимур Пацюк

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо принял участие в необычной акции. На Гран-при Саудовской Аравии испанец занял третье место, этот подиум стал для него 100-м в карьере в Формуле-1.

Позже в сотрудничестве с британской командой была создана лимитированная версия чемодана для ручной клади Globe-Trotter Aston Martin F1 AMR23 Limited Edition, который будет выпущен тиражом в 50 экземпляров. Чемодан стоимость 4 000 фунтов стерлингов (около 500 000 рублей) окрашен в фирменные цвета «Астон Мартин». При этом в каждом чемодане размещён памятный элемент, включающий в себя часть болида Алонсо с гонки в Джидде.

В комплекте покупателю поставляется сертификат аутентичности, подтверждающий оригинальность установленной детали.

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