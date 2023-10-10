Болид Фернандо Алонсо, на котором он завоевал 100-й подиум, пустили на чемоданы за 500 000 рублей

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо принял участие в необычной акции. На Гран-при Саудовской Аравии испанец занял третье место, этот подиум стал для него 100-м в карьере в Формуле-1.

Позже в сотрудничестве с британской командой была создана лимитированная версия чемодана для ручной клади Globe-Trotter Aston Martin F1 AMR23 Limited Edition, который будет выпущен тиражом в 50 экземпляров. Чемодан стоимость 4 000 фунтов стерлингов (около 500 000 рублей) окрашен в фирменные цвета «Астон Мартин». При этом в каждом чемодане размещён памятный элемент, включающий в себя часть болида Алонсо с гонки в Джидде.

В комплекте покупателю поставляется сертификат аутентичности, подтверждающий оригинальность установленной детали.