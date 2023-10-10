Эдди Джордан: доминирование Ферстаппена – проблема для Формулы-1, мне ужасно скучно на это смотреть

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался об успехах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Накануне нидерландец стал трёхкратным чемпионом мира.

«Этот парень особенный, он предан своему делу и как будто живёт в симуляции. Прямо сейчас он проживает повороты на трассе Америк, старается понять, как он может ехать быстрее в Остине, в следующей гонке.

Доминирование Ферстаппена – это проблема для Формулы-1. Мне ужасно скучно на это смотреть, но я старая кляча. Как ни странно, с Айртоном Сенной нам никогда не было скучно, потому что у него был напарник, который мог противостоять ему», – цитирует Джордана TalkSPORT.