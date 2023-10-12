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«Это будет красивой историей». Ферстаппен — о перспективе провести всю карьеру «Ред Булл»

Действующий контракт гонщика с командой истекает в 2028 году.
12 октября 2023 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективе провести всю карьеру в одной команде.

Отметим, что 26-летний спортсмен подписал контракт с австрийской «конюшней» перед Гран-при Испании в 2016 году.

«Если бы я мог выступать в своей команде до конца карьеры, то это была бы красивая, потрясающая история. Я очень доволен тем, где нахожусь. Я чувствую себя как дома: действительно счастливым и с близкими по команде людьми. Для меня это не то, к чему нужно стремиться, но, пока у меня есть несколько лет по контракту, я буду просто наслаждаться моментом», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

источник: Sky Sports
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