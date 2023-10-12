«Это будет красивой историей». Ферстаппен — о перспективе провести всю карьеру «Ред Булл»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективе провести всю карьеру в одной команде.

Отметим, что 26-летний спортсмен подписал контракт с австрийской «конюшней» перед Гран-при Испании в 2016 году.

«Если бы я мог выступать в своей команде до конца карьеры, то это была бы красивая, потрясающая история. Я очень доволен тем, где нахожусь. Я чувствую себя как дома: действительно счастливым и с близкими по команде людьми. Для меня это не то, к чему нужно стремиться, но, пока у меня есть несколько лет по контракту, я буду просто наслаждаться моментом», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.