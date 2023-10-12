Экс-глава Формулы-1 Экклстоун признал свою вину по делу о налоговом мошенничестве

Сегодня, 12 октября, агентство Reuters сообщило о том, что экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался виновным в деле об уклонении от уплаты налогов.

Ранее 92-летний функционер представил ложные данные в налоговую службу Великобритании. Сумма зарубежных активов функционера превышает 400 миллионов фунтов стерлингов.

Стало известно, что Берни Экклстоун предстал перед Королевским судом Саутварка в Лондоне и признался в предоставлении недостоверных данных налоговым органам.

Пост руководителя Формулы-1 Экклстоун покинул в 2017 году.