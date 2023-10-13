Алексей Попов ответил на вопрос, удалось бы Алонсо превзойти Ферстаппена в «Ред Булл» или нет

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов не считает, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо смог бы справиться с Максом Ферстаппеном, если бы перешёл в состав «Ред Булл».

«Часто вижу мнение, что возьми Алонсо в «Ред Булл» — и он станет чемпионом. Но при всём уважении к таланту Фернандо что-то мне сомнительно, что он может одолеть Макса в его нынешней форме. А вы что думаете, друзья?» – написал Попов в своём телеграм-канале.

Ранее подобную мысль высказывал Хельмут Марко, заявив, что Алонсо - единственный, кто смог бы быть близко к Максу по скорости.

Напомним, Ферстаппен на Гран-при Катара досрочно стал трёхкратным чемпионом мира.