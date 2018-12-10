Сергей Сироткин: Могу ли я оказаться на должности пилота по развитию? Да, только если идти на место Квята

Формула-1 10 декабря 2018 13:02 Источник: Autosport Автор: Спирин Дмитрий

Российский автогонщик Сергей Сироткин может перейти на должность пилота по развитию в «Феррари».

- Могу ли я оказаться на должности пилота по развитию? Да, только если идти на место Даниила Квята в «Феррари». На следующей неделе мы решим этот вопрос, если мы все-таки ставим себе цель вернуться в Формулу-1 в 2020-м. Потенциально это очень хорошее место, поскольку таким образом ты охватываешь сразу три команды: «Хаас», «Заубер» и «Феррари». Это хороший вариант, - приводит слова Сироткина Autosport.

Сироткин в завершившемся сезоне, который стал для него дебютным в Формуле-1, набрал одно очко.

Уже известно, что в 2019 году в «Уильямсе» Сироткина заменит поляк Роберт Кубица.