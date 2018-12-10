Сергей Сироткин: Могу ли я оказаться на должности пилота по развитию? Да, только если идти на место Квята - Советский спорт
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    • Формула-110 декабря 2018 13:02Источник: AutosportАвтор: Спирин Дмитрий

    Сергей Сироткин: Могу ли я оказаться на должности пилота по развитию? Да, только если идти на место Квята

    Российский автогонщик Сергей Сироткин может перейти на должность пилота по развитию в «Феррари».

    - Могу ли я оказаться на должности пилота по развитию? Да, только если идти на место Даниила Квята в «Феррари». На следующей неделе мы решим этот вопрос, если мы все-таки ставим себе цель вернуться в Формулу-1 в 2020-м. Потенциально это очень хорошее место, поскольку таким образом ты охватываешь сразу три команды: «Хаас», «Заубер» и «Феррари». Это хороший вариант, - приводит слова Сироткина Autosport.

    Сироткин в завершившемся сезоне, который стал для него дебютным в Формуле-1, набрал одно очко.

    Уже известно, что в 2019 году в «Уильямсе» Сироткина заменит поляк Роберт Кубица.

    #сироткин сергей#квят даниил#Формула-1#Феррари
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