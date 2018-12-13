Сергей Сироткин: Пока я не готов принять уход из "Формулы-1" - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 202-й тайм
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    Буран
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Рапид В
    Рейнджерс
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Марсель
    Аполлон Л
    1
    3
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Лацио
    Айнтрахт Ф
    1
    2
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Бешикташ
    Мальмё
    0
    1
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Генк
    Сарпсборг 08
    4
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Севилья
    Краснодар
    3
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Акхисар Беледиеспор
    Стандард
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Ренн
    Астана
    2
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Динамо К
    Яблонец
    0
    1
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    ПАОК
    БАТЭ
    1
    3
  • Лига Европы
    6-й тур
    2-й тайм
    Види
    Челси
    2
    2
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Лудогорец
    Цюрих
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    РБ Лейпциг
    Русенборг
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Селтик
    Ред Булл Зальцбург
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Копенгаген
    Бордо
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Славия П
    Зенит
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Спартак Тр
    Фенербахче
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Динамо З
    Андерлехт
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Спортинг
    Ворскла
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Арсенал
    Карабах
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Дюделанж
    Бетис
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    Олимпиакос
    Милан
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    начало в 23:00
    АЕК Ларнака
    Байер
    0
    0
    • Формула-113 декабря 2018 21:39Источник: Motorsport.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Сергей Сироткин: Пока я не готов принять уход из "Формулы-1"

    Бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин считает, что сумел бы добиться значительного прогресса в команде во второй сезон.

    - Это тяжело. Правда, очень тяжело. Мне действительно кажется, что я многому научился и в некоторых областях теперь могу стать лучше. Но у меня не будет шанса показать это. Это может прозвучать слишком самонадеянно, но, смотря на ситуацию изнутри, я действительно вижу намного больше, чем другие. И у меня есть все причины думать, что сезон-2019 сложился бы намного лучше.

    Мои отношения с командой не менялись в худшую сторону. Я вложил очень много сил в то, чтобы добиться результата. Однако речь идет даже о большем. Потому что ты вкладываешь душу в работу, мысленно ты всегда с командой. И с этой точки зрения все закончилось печально. Я многое вложил в работу команды, но не смогу увидеть плодов наших усилий.

    Честно говоря, пока я даже не готов принять случившееся. Я вложил в работу так много сил и просто не могу поверить, что все это было напрасным, что в следующем году я не смогу этим воспользоваться.

    Но я превращу это в положительный опыт. Этот сезон навсегда останется в моей памяти, пусть он и получился очень тяжелым. Все случившееся сделало меня намного сильнее – и как гонщика, и как личность. Я действительно верю в то, что у меня еще будут новые возможности. И поверьте мне, я буду к этому готов. У меня осталось незаконченное дело, – рассказал Сироткин.

    Сергей Сироткин покинул "Уильямс" по окончании сезона-2018, а его место занял поляк Роберт Кубица.

    #сироткин сергей#кубица роберт#Формула-1#Уильямс
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта