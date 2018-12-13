Сергей Сироткин: Пока я не готов принять уход из "Формулы-1"

- Это тяжело. Правда, очень тяжело. Мне действительно кажется, что я многому научился и в некоторых областях теперь могу стать лучше. Но у меня не будет шанса показать это. Это может прозвучать слишком самонадеянно, но, смотря на ситуацию изнутри, я действительно вижу намного больше, чем другие. И у меня есть все причины думать, что сезон-2019 сложился бы намного лучше.

Мои отношения с командой не менялись в худшую сторону. Я вложил очень много сил в то, чтобы добиться результата. Однако речь идет даже о большем. Потому что ты вкладываешь душу в работу, мысленно ты всегда с командой. И с этой точки зрения все закончилось печально. Я многое вложил в работу команды, но не смогу увидеть плодов наших усилий.

Честно говоря, пока я даже не готов принять случившееся. Я вложил в работу так много сил и просто не могу поверить, что все это было напрасным, что в следующем году я не смогу этим воспользоваться.

Но я превращу это в положительный опыт. Этот сезон навсегда останется в моей памяти, пусть он и получился очень тяжелым. Все случившееся сделало меня намного сильнее – и как гонщика, и как личность. Я действительно верю в то, что у меня еще будут новые возможности. И поверьте мне, я буду к этому готов. У меня осталось незаконченное дело, – рассказал Сироткин.

Сергей Сироткин покинул "Уильямс" по окончании сезона-2018, а его место занял поляк Роберт Кубица.