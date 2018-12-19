Сироткин может заменить Квята в качестве резервного пилота "Феррари"

Формула-1 19 декабря 2018 17:11

Бывший пилот команды «Уильямс» в Формуле-1 россиянин Сергей Сироткин в следующем сезоне может выступить на двух этапах в серии гонок на выносливость WEC в составе команды SMP Racing.

Как сообщает F1i, Сироткин выступит в гонках «1000 миль Себринга» в марте и «6 часов Спа» в мае. Сироткин во время этих гонок займет место Дженсона Баттона, который не сможет принять в них участия из-за совпадения с гонками Super GT.

Также Сироткин в данный момент ведет переговоры с «Феррари» о том, чтобы занять место резервного гонщика команды. В прошлом сезоне эту позицию занимал другой россиянин Даниил Квят.

Напомним, Квят в будущем сезоне выступит за команду "Торо Россо" в "Формуле-1".