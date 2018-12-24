«Рено»: «Ред Булл» захватил все общение с внешним миром - Советский спорт
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    • Формула-124 декабря 2018 17:00Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

    «Рено»: «Ред Булл» захватил все общение с внешним миром

    Французы не сожалеют о прекращении сотрудничества с «Ред Булл».

    Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о том, с какими сложностями столкнулся французский производитель двигателей во время сотрудничества с «Ред Булл».

    «Одна из причин, по которой нам на самом деле не сильно жаль прекращать отношения с «Ред Булл», заключается в том, что «Ред Булл» просто захватил весь процесс общения с внешним миром, и нам приходилось все время на это реагировать, – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – Это никогда не происходило на равных, потому что «Ред Булл» с точки зрения коммуникации намного мощнее нас.

    Давайте откровенно: ситуация с нашими двигателями все еще далека от идеала, но даже она не выглядит так уж плохо. А со следующего года, я вам обещаю, она станет еще лучше».

    Напомним, после 12 лет сотрудничества с «Рено» австрийская команда со следующего сезона переходит на моторы «Хонда».

    В завершившемся сезоне представители «Ред Булл» нередко критиковали моторы «Рено».

    #Формула-1#Рено#абитебуль сириль#Ред Булл
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