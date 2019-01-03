Сироткин протестирует автомобиль Формулы Е

Формула-1 03 января 2019 18:52 Источник: SMP Racing

Российский гонщик Сергей Сироткин примет участие в тестах автомобиля Формулы Е, сообщает пресс-служба SMP Racing.

Заезды состоятся 13 января 2019 года в Марракеше по приглашению команды Mahindra Racing.

– Формула Е – один из самых быстро развивающихся чемпионатов в настоящее время. Соревнования здесь проводятся на самом высоком уровне. Все больше новых автомобильных производителей приходит в эту серию, поскольку они уверены, что за электромобилями будущее. Появляется все больше новых решений для этих машин, и они быстро эволюционируют.

В 2016 году я уже тестировал автомобиль Формулы Е, но за два прошедших года он изменился, и мне будет интересно познакомиться с новой техникой. С нетерпением жду, когда смогу получить этот интересный опыт вместе с командой Mahindra Formula E, – заявил Сироткин.