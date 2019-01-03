Сергей Сироткин: С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!

Формула-1 03 января 2019 21:18 Источник: «Советский спорт»

Российский гонщик, экс-пилот «Уильямс» Сергей Сироткин поздравил с 50-летием семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выложив с ним совместное фото в «инстаграм».

«С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!», – подписал фото Сироткин.

Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.