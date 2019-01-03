Сергей Сироткин: С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!

Российский гонщик, экс-пилот «Уильямс» Сергей Сироткин поздравил с 50-летием семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выложив с ним совместное фото в «инстаграм».
«С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!», – подписал фото Сироткин.
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С днём рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня! 💪 / Happy Birthday, @michaelschumacher! You have always been an example for me! 💪 ⠀ #KeepFightingMichael #Michael50 #TeamMichael #F1
Публикация от Sergey Sirotkin 🇷🇺 (@sergeysirotkin_official)
Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.