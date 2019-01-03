Сергей Сироткин: С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Формула-103 января 2019 21:18Источник: «Советский спорт»

Сергей Сироткин: С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!

Российский гонщик, экс-пилот «Уильямс» Сергей Сироткин поздравил с 50-летием семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выложив с ним совместное фото в «инстаграм».

«С днем рождения, Михаэль! Ты всегда был примером для меня!», – подписал фото Сироткин.

Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.

#сироткин сергей#шумахер михаэль
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта