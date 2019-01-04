Роберт Кубица: Отказать «Феррари» было трудно

Формула-1 04 января 2019 18:26 Источник: Autosport Автор: Спирин Дмитрий

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился ожиданиями от возвращения в «Формулу-1».

- Я счастлив принять это решение, потому что это большой вызов. Не так просто стать пилотом «Формулы-1»: нелегко убедить людей в своих способностях и заявить о себе в паддоке. Я прошел через это 12 лет назад, и сейчас у меня есть энергия для того, чтобы сделать это снова. Я не беспокоюсь и не боюсь этого вызова.

Когда я пилотирую, я держу в голове, что мне нужно давать хорошую обратную связь, что я способен держать хороший темп и ничем не рисковать. Мне приходится немного менять свой подход: теперь я работаю не только на команду, как и раньше, но и на себя, - отметил Кубица.

Напомним, Роберт Кубица займет в пелотоне место российского гонщика Сергея Сироткина.

Роберт также прокомментировал слухи о том, что он мог стать пилотом по развитию команды "Феррари".

- У меня была возможность, которую я считал очень интересной. Было сложно от нее отказаться. В конце концов, я пилот, хоть и не участвовал в заездах достаточно долгое время, и гоночные инстинкты сыграли свою роль, - подчеркнул пилот.