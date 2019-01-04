Виталий Петров: Испытал нереальные эмоции, когда первый раз обогнал Шумахера - Советский спорт
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Формула-104 января 2019 20:57Источник: ТАСС

Виталий Петров: Испытал нереальные эмоции, когда первый раз обогнал Шумахера

Российский гонщик Виталий Петров – о знакомстве с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, которому накануне исполнилось 50 лет.

– У меня всегда была мечта погоняться с Шумахером, потом мы начали гонять, и в Китае я сумел его обогнать, эмоции были нереальные. С другой стороны, это гонки, и ты большого значения тому, кто против тебя на трассе, не придаешь.

Гораздо больше эмоций было, когда мы начали просто общаться и играть в футбол. Он очень искренний и легкий в общении, всегда поддерживал любой разговор, – приводит слова Петрова ТАСС.

Шумахеру – 50 лет! Что с ним сейчас? И как его здоровье?

Напомним, что Шумахер получил травму головы в результате падения во время катания на горных лыжах в конце 2013 года.

#Формула-1#петров виталий#шумахер михаэль
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