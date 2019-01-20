Себастьян Феттель: Шумахер будет очень горд за сына

Формула-1 20 января 2019 20:20 Источник: Autosport.com.ru

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель – о выступлении с Миком Шумахером в Гонке чемпионов.

«Я помню, как наблюдал за Михаэлем, будучи его напарником на Гонке чемпионов. А теперь я выступил в одной команде с его сыном. Конечно, это особенное событие.

Мик и я можем быть довольны результатом, потому что дойти до финала здесь всегда непросто. К тому же в этот раз нашими соперниками были два чемпиона, прекрасную знающие эту технику. Я уверен, что Михаэль будет очень горд за сына», – приводит слова Феттеля Autosport.com.ru.