Сириль Абитебуль: С помощью Риккардо «Рено» восполнит самый скудный ресурс – время - Советский спорт
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Формула-102 февраля 2019 14:19Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Сириль Абитебуль: С помощью Риккардо «Рено» восполнит самый скудный ресурс – время

Австралиец проведет первый сезон во французской команде.

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о преимуществах после приглашения в команду пилота Даниэля Риккардо.

«Честно говоря, мы не сильно ограничены в финансах, в бюджете, – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – А вот во времени мы ограничены. Распределять время можно лишь на основе численности сотрудников в организации. Это как в стартапах. Пока прибыли нет, деньги просто «горят». И в Формуле-1 все то же самое.

Если говорить о вакансиях в нашей компании – нами чаще стали интересоваться инженеры, готовые к нам присоединиться, поскольку приглашением Риккардо мы послали (сильный) сигнал. С его помощью мы восполним наш самый скудный ресурс – время».

Напомним, в новом сезоне австралиец станет напарником немца Нико Хюлькенберга.

Первый этап чемпионата Гран-при Австралии пройдет 15-17 марта в Мельбурне.

#Формула-1#Рено#абитебуль сириль#риккардо даниэль
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