Гран-при Азербайджана продлил контракт с Формулой-1 до 2023 года

Этап в Баку проходит на городской трассе.
Гран-при Азербайджана, который проходит на городской трассе в Баку, останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2023 года, сообщает Autosport.
Во вторник руководитель Формулы-1 Чейз Кэри подписал договор о продлении контракта с организаторами этапа в Баку, который истекал в 2020 году. Со стороны Азербайджана подпись поставил министр молодежи и спорта страны Азад Рахимов.
Гран-при Азербайджана, который считается одним из самых непредсказуемых в календаре Формулы-1, проводился в 2017 и 2018 годах. В 2016 годах этап в Баку назывался Гран-при Европы.
В нынешнем сезоне Гран-при Азербайджана запланирован на 28 апреля.