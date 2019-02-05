Гран-при Азербайджана продлил контракт с Формулой-1 до 2023 года

Формула-1 05 февраля 2019 11:56 Источник: Autosport Автор: Липкин Антон

Этап в Баку проходит на городской трассе.

Гран-при Азербайджана, который проходит на городской трассе в Баку, останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2023 года, сообщает Autosport.

Во вторник руководитель Формулы-1 Чейз Кэри подписал договор о продлении контракта с организаторами этапа в Баку, который истекал в 2020 году. Со стороны Азербайджана подпись поставил министр молодежи и спорта страны Азад Рахимов.

Гран-при Азербайджана, который считается одним из самых непредсказуемых в календаре Формулы-1, проводился в 2017 и 2018 годах. В 2016 годах этап в Баку назывался Гран-при Европы.

В нынешнем сезоне Гран-при Азербайджана запланирован на 28 апреля.