Гран-при Азербайджана продлил контракт с Формулой-1 до 2023 года - Советский спорт
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Формула-105 февраля 2019 11:56Источник: AutosportАвтор: Липкин Антон

Гран-при Азербайджана продлил контракт с Формулой-1 до 2023 года

Этап в Баку проходит на городской трассе.

Гран-при Азербайджана, который проходит на городской трассе в Баку, останется в календаре Формулы-1 как минимум до 2023 года, сообщает Autosport.

Во вторник руководитель Формулы-1 Чейз Кэри подписал договор о продлении контракта с организаторами этапа в Баку, который истекал в 2020 году. Со стороны Азербайджана подпись поставил министр молодежи и спорта страны Азад Рахимов.

Гран-при Азербайджана, который считается одним из самых непредсказуемых в календаре Формулы-1, проводился в 2017 и 2018 годах. В 2016 годах этап в Баку назывался Гран-при Европы.

В нынешнем сезоне Гран-при Азербайджана запланирован на 28 апреля.

#Формула-1#Гран-при Азербайджана
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