«Мерседес» представил болид нового сезона (фото)

Формула-1 13 февраля 2019 13:45 Источник: «Мерседес» Автор: Липкин Антон

Ливрея осталась в прежних черно-серебряных цветах.

«Мерседес» опубликовал в твиттере фотографии болида нового сезона, который получил название W10.

Ливрея машины осталась в прежних черно-серебряных цветах, хотя публиковавшиеся ранее тизеры намекали на появление на болиде камуфляжных вставок.

В день презентации «Мерседес» проводит закрытую обкатку болида на трассе в Сильверстоуне. В первой половине дня в ней участвует финн Валттери Боттас, во второй – пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Напомним, с 18 по 21 февраля в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты. Первый этап – Гран-при Австралии – пройдет с 15 по 17 марта в Мельбурне.