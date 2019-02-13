«Мерседес» представил болид нового сезона (фото) - Советский спорт
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Формула-113 февраля 2019 13:45Источник: «Мерседес»Автор: Липкин Антон

«Мерседес» представил болид нового сезона (фото)

Ливрея осталась в прежних черно-серебряных цветах.

«Мерседес» опубликовал в твиттере фотографии болида нового сезона, который получил название W10.

Ливрея машины осталась в прежних черно-серебряных цветах, хотя публиковавшиеся ранее тизеры намекали на появление на болиде камуфляжных вставок.

В день презентации «Мерседес» проводит закрытую обкатку болида на трассе в Сильверстоуне. В первой половине дня в ней участвует финн Валттери Боттас, во второй – пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Напомним, с 18 по 21 февраля в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты. Первый этап – Гран-при Австралии – пройдет с 15 по 17 марта в Мельбурне.

#Формула-1#Мерседес#боттас валттери#хэмилтон льюис
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