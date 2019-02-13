«Мерседес» представил болид нового сезона (фото)

Ливрея осталась в прежних черно-серебряных цветах.
«Мерседес» опубликовал в твиттере фотографии болида нового сезона, который получил название W10.
Ливрея машины осталась в прежних черно-серебряных цветах, хотя публиковавшиеся ранее тизеры намекали на появление на болиде камуфляжных вставок.
New year. New look. Same target 👊#WelcomeW10! ✨✨✨ pic.twitter.com/hrIZLNdLO2— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 13, 2019
В день презентации «Мерседес» проводит закрытую обкатку болида на трассе в Сильверстоуне. В первой половине дня в ней участвует финн Валттери Боттас, во второй – пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Напомним, с 18 по 21 февраля в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты. Первый этап – Гран-при Австралии – пройдет с 15 по 17 марта в Мельбурне.