«Мерседес» представил болид нового сезона (фото)

«Мерседес» опубликовал в твиттере фотографии болида нового сезона, который получил название W10.

Ливрея машины осталась в прежних черно-серебряных цветах, хотя публиковавшиеся ранее тизеры намекали на появление на болиде камуфляжных вставок.

New year. New look. Same target 👊#WelcomeW10! ✨✨✨ pic.twitter.com/hrIZLNdLO2