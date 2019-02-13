Тото Вольфф: Мы начинаем сезон с нулем очков, нам ничего не гарантировано

Формула-1 13 февраля 2019 16:22 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

«Мерседес» представил новый болид и считает конкурентами за титул все команды.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф после презентации болида нового сезона высказался о целях команды на предстоящий чемпионат.

«Сезон 2019 года станет новым вызовом для всех нас, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – В регламенте произошли значительные изменения. Нам придется начинать с нуля, и мы снова должны проявлять себя – вопреки нашим собственным ожиданиям и нашим конкурентам.

Мы начинаем сезон с нулем очков, так что нам ничего не гарантировано. И у нас нет никакого чувства уверенности в том, что мы будем впереди всех. С новым регламентом у всех команд появляется шанс на титул, и мы каждую из них рассматриваем как потенциальную угрозу».

Напомним, в среду «Мерседес» представил болид нового сезона. Первый этап – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта в Мельбурне.