Сириль Абитебуль: В 2019 году у «Рено» не должно быть ни одного схода из-за шасси или двигателя

Формула-1 14 февраля 2019 13:44 Источник: Reuters Автор: Липкин Антон

Французская команда добилась прогресса в новом двигателе.

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль высказался о прогрессе в работе с двигателем перед стартом сезона 2019 года.

«Это самый большой шаг вперед, который мы сделали с 2014 года, – приводит Reuters слова Абитебуля. – С точки зрения работы над двигателем это была самая продуктивная зима.

Да, у нас было несколько проблем с мотором. Но даже одна проблема – это слишком много. Мы ставим цель, чтобы в следующем сезоне у нас не было ни одного схода по причине шасси или двигателя. И нет никаких причин не верить, что это возможно.

Нам нужно найти баланс между производительностью и надежностью. Но этой игрой занимаются все в современной Формуле-1».

Напомним, в нынешнем сезоне за «Рено» будут выступать австралиец Даниэль Риккардо и немец Нико Хюлькенберг.

Первый этап чемпионата – Гран-при Австралии – пройдет 15-17 марта в Мельбурне.