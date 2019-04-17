Китай получит второй этап Формулы-1 - Советский спорт
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17 апреля 2019 12:59Формула-1Лебедев Максим

Китай получит второй этап Формулы-1

15 лет «Гран-при Китая» убедили руководителей «Королевских гонок» в правильности принятого курса в сторону Азии.

О том, что Китай может получить еще один этап гонок Формулы-1 заявил коммерческий директор гонок Шон Братчес. В каком конкретно городе этот этап может получить прописку, пока неизвестно, в числе кандидатов находится, как минимум, шесть городов-миллиоников. Известно только, что это будет гонка не на загородном автодроме, а уличная, по образу и подобию «Гран-при Монако».

Появление второго китайского этапа, по мнению британской компании BBC, закрывает переговоры и возможном проведении этапа гонок в Копенгагене.

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