Китай получит второй этап Формулы-1

О том, что Китай может получить еще один этап гонок Формулы-1 заявил коммерческий директор гонок Шон Братчес. В каком конкретно городе этот этап может получить прописку, пока неизвестно, в числе кандидатов находится, как минимум, шесть городов-миллиоников. Известно только, что это будет гонка не на загородном автодроме, а уличная, по образу и подобию «Гран-при Монако».
Появление второго китайского этапа, по мнению британской компании BBC, закрывает переговоры и возможном проведении этапа гонок в Копенгагене.
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