Валттери Боттас: Я стал пилотировать лучше - Советский спорт
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18 апреля 2019 12:27Формула-1Липкин Антон

Валттери Боттас: Я стал пилотировать лучше

На старте сезона финн из «Мерседеса» одержал одну победу и дважды финишировал вторым.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление в начале нового сезона.

29-летний финн выиграл первый этап Гран-при Австралии, после чего становился вторым в Бахрейне и Китае.

«Думаю, я стал пилотировать лучше, – приводит RaceFans слова Боттаса. – Сезон только начался, впереди еще много гонок, но в целом я прибавил. Так что буду продолжать так же и дальше.

Сейчас я расстроен из-за того, что не выиграл в Китае. Очевидно, что если стартуешь с поула, есть только одна цель на гонку. По чистой скорости Льюис (Хэмилтон) был быстрее на первом отрезке. Но я знаю, что сделал бы свою работу на втором и третьем, если бы оказался впереди. Так что дело было только в старте, из-за этого я расстроен».

Напомним, четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.

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