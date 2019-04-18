Валттери Боттас: Я стал пилотировать лучше

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свое выступление в начале нового сезона.
29-летний финн выиграл первый этап Гран-при Австралии, после чего становился вторым в Бахрейне и Китае.
«Думаю, я стал пилотировать лучше, – приводит RaceFans слова Боттаса. – Сезон только начался, впереди еще много гонок, но в целом я прибавил. Так что буду продолжать так же и дальше.
Сейчас я расстроен из-за того, что не выиграл в Китае. Очевидно, что если стартуешь с поула, есть только одна цель на гонку. По чистой скорости Льюис (Хэмилтон) был быстрее на первом отрезке. Но я знаю, что сделал бы свою работу на втором и третьем, если бы оказался впереди. Так что дело было только в старте, из-за этого я расстроен».
Напомним, четвертый этап чемпионата мира – Гран-при Азербайджана – пройдет 26-28 апреля на городской трассе в Баку.
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Снимите это немедленно! Стилисты «Торонто» делают все, чтобы настоящие ценители моды забывали про хоккейСтандартная тенденция последних лет - фото игроков, направляющихся на матч. Овечкин и Кучеров были в состоянии аффекта! Потому Александр избил пацана, а Никита едва не покалечил финнаВроде бы все о драке двух русских уже сказано. Но я хотел бы добавить личную историю, а также поговорить еще о Кучерове. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Джордже Деспотович: Американцы отказались от моих услуг из-за ИбрагимовичаОн играл против Аршавина, не попал в Город Ангелов из-за Златана Ибрагимовича, а сейчас забивает за «Оренбург» Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Что было, когда «Тоттенхэм» выиграл еврокубок: компьютер Apple, Тетрис и «Терминатор»А еще чемпионство «Зенита» и советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в одном из самых умопомрачительных матчей в истории еврокубков. Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нетНаш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил. «Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольныПосле третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Валерий Масалитин: Этот «Аякс» полюбился еще в августе, когда прошел КиевБывший нападающий голландского «Витесса» рассказывает о феномене «Аякса», которые возвращает былое величие. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываютсяНикита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира. «Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов?Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием. Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).