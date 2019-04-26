Первая практика Гран-при Азербайджана продлилась 12 минут из-за наезда Расселла на люк

Первые свободные заезды четвертого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана продлились всего 12 минут и были прерваны после инцидента с участием пилота «Уильямса» Джорджа Расселла.
21-летний британец проехал по одному из канализационных люков на выходе из третьего поворота, из-за чего он приподнялся и ударил машину снизу.
«Я почувствовал удар, очень сильный удар, который ощутил всем телом, – приводит Motorsport.com слова 21-летнего британца. – До этого я просто ехал по прямой по своей обычной гоночной траектории».
После инцидента с Расселом стюарды приняли решение прекратить тренировку.
Ремонтные работы на трассе могут занять несколько часов, из-за чего рассматривается вопрос об отмене или переносе квалификации Формулы-2.
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